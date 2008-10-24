Президента Хорватии оштрафовали

В четверг 23 октября суд Загреба приговорил президента Хорватии Стипе Месича к штрафу в 9600 евро за оскорбление французского адвоката Ивана Юрасиновича. Кроме того, президенту придется выплатить 800 евро в качестве компенсации судебных издержек, сообщает AFP со ссылкой на источник в суде. Месич отказался давать комментарии, его адвокат заявил о намерении подать апелляцию. Юрасинович подал в суд на Месича за то, что в 2006 году он назвал Юрасиновича сумасшедшим. Президент порекомендовал юристу посетить психиатрическую клинику Загреба, поскольку "там могут помочь людям вроде него".