Черновецкий «намылился» на повышение

Мэр Киева Леонид Черновецкий будет претендовать на должность премьер-министра Украины, если его блок на досрочных парламентских выборах, которые назначены на декабрь 2008 года, наберет более 10%. "При условии, что мы наберем больше 10%, я буду претендовать на должность премьер-министра", - сказал на пресс-конференции в четверг Черновецкий. Блок Черновецкого, участвовавший в выборах в Киевсовет, занял первое место с 30%, обогнав Блок Юлии Тимошенко, который традиционно пользуется поддержкой жителей столицы. Эксперты прогнозируют, что Блок Черновецкого имеет неплохие шансы пройти в Раду. По последним данным соцопросов, блок преодолевает трехпроцентный проходной барьер в Раду.