Ким Чен Ир жил, жив и будет жить

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи выступило с заявлением, что сообщения о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ира, появившиеся в последнее время в иностранной прессе, являются лживыми. Это первое официальное сообщение северокорейских СМИ относительно слухов о болезни Ким Чен Ира. Напомним, 11 октября северокорейские СМИ вновь опубликовали новые фотографии лидера КНДР Ким Чен Ира, который уже два месяца не появляется на публике. 4 октября Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило о том, что глава КНДР посетил футбольный матч по случаю 62-й годовщины основания Университета Ким Ир Сена. Однако скептики не поверили этому заявлению, так как какой-либо фото- или видеоматериал с мероприятия отсутствовал. Западные СМИ утверждали, что Ким Чен Ир перенес инсульт. Официальные лица КНДР категорически опровергали эти сообщения.