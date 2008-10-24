Нардеп Коновалюк СБУ не возбуждал

Народный депутат Украины Валерий Коновалюк (фракция Партии регионов) опровергает информацию пресс-службы Службы безопасности Украины о возбуждении против него уголовного дела. «Я хочу опровергнуть распространенную пресс-службой СБУ информацию о возбуждении уголовного дела», - заявил Коновалюк. Депутат утверждает, что в отношении него никогда не возбуждались уголовные дела. «Их не будет, потому что я понимаю, как нужно выполнять закон и Конституцию Украины», - добавил он. Коновалюк подчеркнул, что в ближайшее время Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию фактов незаконной продажи Украиной оружия отчитается о своей работе на заседании парламента.