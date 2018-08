New York Times продалось Обаме

Редакция влиятельной американской газеты The New York Times поддержала кандидата в президенты от Демократической партии Барака Обаму. В последнем номере газеты вышла редакционная статья под заголовком Барака Обаму в президенты. Как говорится в статье, у Обамы есть "воля и способности, чтобы достичь широкого политического консенсуса, необходимого для решения стоящих перед страной проблем". В тоже время республиканец Джон Маккейн, главный конкурент Обамы, напротив, подвергся критике. Как полагают журналисты, он проводит кампанию, которая направлена на раскол общества по партийному признаку и "классовую войну" и даже имеет "признаки расизма". Напомним, в июле New York Times отказалась поместить на своих страницах статью Джона Маккейна. Руководство издания в мягкой форме предложило главному претенденту в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии конкретизировать эссе и в качестве примера привело статью его главного противника в стане демократов - Барака Обамы.