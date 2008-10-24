Теннисиста Сафина полюбила его женщина

Возлюбленная теннисиста призналась, за что она его полюбила. Роман солистки «Блестящих» Насти Осиповой и теннисиста Марата Сафина будоражит воображение поклонников уже больше месяца. Сама пара до недавнего времени от комментариев на личные темы категорически отказывалась. Момент выдался случайно: во время ночных съемок нового клипа «Блестящих» Настя Осипова буквально не выпускала из рук мобильный телефон. - Я только что написала Сафину, что вы меня превратили в бродвейскую «бабочку»! - глядя на себя в зеркало, по секрету шепнула стилисту певица. Поняв, что фраза прозвучала слишком громко, Настя поспешила объясниться: - По-моему, мои глаза сами говорят: я очень счастлива! - Настя, по сюжету клипа солистки «Блестящих» выясняют, что причиной их бед является один и тот же ловелас. А вас в жизни разочаровывали мужчины? - Постоянно разочаровывают, - откровенно призналась Настя. - Знаете, чтобы завоевать сердце красавицы, мужчине необязательно быть высоким красивым блондином. Главное - быть честным и не распыляться на всех женщин одновременно. У меня сильный характер. Если мужчина слабак, это ужасно! Моментально перетягиваю в отношениях одеяло на себя и могу нечаянно сломать мужчину (смеется). Самой это не нравится. Мой любимый жесткий, но в то же время нежный.