Джоли побывала с миссией в Афганистане (ФОТО)

Милосердие Анджелины Джоли не имеет границ. Анжелина, будучи послом доброй воли ООН, два дня прибывала в Афганистане с гуманитарной миссией уже во второй раз. Целью ее визита стало привлечение внимания на то, что страна находится в тяжелом положении и ей необходимо большей международной поддержки. «Смелость и тихое достоинство афганских семей показывают, насколько силен человеческий дух» – сказала Анджелина Джоли. Два дня актриса общалась с семьями, не имеющими нормальных домов, и помогала им готовиться к предстоящей зиме. Джоли посетила область Nangarhar. Именно там находится 20% (800 тысяч) беженцев, вернувшихся на родину с 2002 года, пишет «Блик». «Афганистан изо всех сил пытается справится с массовыми возвращениями. Это понятно. Это – одно из наибольших популяционных движений в новейшей истории», – сказала Анжелина, покидая страну.