Жена Бэкхема стала индийской принцессой (ФОТО)

Виктория Бэкхем дебютировала на обложке журнала Vogue India. «Чувствую себя индийской принцессой!» - так отозвалась миссис Бэкхем о своем свадебном индийском наряде для фотосессии. Выбран он был не случайно: данный номер Vogue - свадебный. «Мне так нравится, это просто мое, - продолжила Виктория восхвалять наряд. - Здесь каждая деталь - искусная работа!» Модный директор индийского издания Бандана Тевари отозвалась о Виктории так: «Я думала, она будет капризничать и зарубит нашу идею - но у Виктории неожиданно оказалось невероятное чувство юмора, которое, видимо, развивается у всех британцев в ответ на их ужасно мокрую погоду», сообщает «Starslife».