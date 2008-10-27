Рецепт похудания от Семенюк

Глава Фонда государственного имущества Валентина Семенюк-Самсоненко поделилась рецептом похудения. Очень простая, обычная зарядка, которую еще когда-то, помню, в школе делала, бегая на физкультуре. Я просто, когда раньше делала 5 раз, теперь минимум делаю 20 раз. Обязательно 45 минут, так, чтобы аж хорошо пропотеть", - отметила чиновник в интервью радио "Свобода". "Потом встаешь, душ, причем делаешь контрастный - с холодной водой. И обязательно растирание полотенцем, которое еще от моей бабушки, обычное полотняное полотенце. Я даже, куда бы ни ездила в командировку, я всегда его брала", - сказала она. "Утром обязательно борщ, обязательно хорошо наесться, в обед легенькое что-то такое, салатики, может, только второе. А вечером после шести, часов в пять стараюсь попить чай с каким-то печеньем, а больше стараюсь с черным хлебом, обычный черный хлеб, белый совсем исключила", - добавила Семенюк-Самсоненко, сообщает Цензор.