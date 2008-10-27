Далай Лама сдался Китаю

Духовный лидер Тибета Далай Лама заявил, что отказывается от попыток добиться большей автономии от Китая. Выступая перед своими сторонниками, Далай Лама объяснил это решение отсутствием положительного ответа со стороны Пекина. Свое заявление Далай Лама сделал в городе Дхарамсала на севере Индии, где находится правительство Тибета в изгнании «Я сдаюсь», - сказал духовный лидер, выступая в Дхарамсале. По словам Далай Ламы, в ноябре состоится встреча тибетских изгнанников, на которой будет решено, что делать дальше. Китай неоднократно обвинял Далай Ламу в том, что он выступает за отделение Тибета от КНР. Далай Лама отвергал эти обвинения и подчеркивал, что он выступает лишь за автономию Тибета с целью сохранения его уникальной буддистской культуры.