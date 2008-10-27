Кильчицкая будет носить Hermes в Верховную Раду

Находящаяся в декретном отпуске заместитель мэра Ирэна Кильчицкая не исключает, что может возглавить Главуправление земельных ресурсов Киевской горадминистрации. "Не исключено. Это станет понятным, когда я официально приступлю к работе"- сказала она, отвечая на вопрос, правдива ли информация о том, что Кильчицкая может возглавить Киевзем. Кильчицкая объяснила, что у мэрии действует принцип взаимозаменяемости. Она также сообщила, что обязательно будет баллотироваться в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах по спискам Блока Черновецкого. Кильчицкая отметила, что декретный отпуск у нее заканчивается 23 ноября, но с работы она "фактически не уходила, ежедневно курировала свои направления и принимала участие в решении разных вопросов". Как известно, у Кильчицкой двое детей. В феврале 2007 года родилась девочка, в сентябре 2008 года - сын.