Фирташ давал деньги английским политикам

По информации британской газеты "Guardian", украинский олигарх Дмитрий Фирташ через своих представителей в Великобритании передал Консервативной партии ₤70 тыс. Средства передавались министру обороны теневого кабинета Полине Невил-Джонс из рук Роберт Шетлер-Джонс, приближенного к украинскому олигарху. Его же компания делала прямые взносы на счет центрального офиса консерваторов в Лондоне. Издание отмечает, что эти действия находятся в рамках закона, так как деньги передавал британский подданный и бизнесмен. В тоже время избирательная комиссия Великобритании беспокоится относительно происхождения этих средств.