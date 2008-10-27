Супер-яхта Саддама Хусейна выставлена на аукцион

Супер-яхта, тайно построенная для Саддама Хусейна, выставлена на аукцион правительством Ирака, пишет The Times. Она отражает любовь бывшего диктатора к золоту, мрамору и красному дереву. Брокеры предполагают, что стартовая цена этого лота составит 20 млн.фунтов. Яхта Basra Breeze имеет арки, декорированные арабесками, резьбу черного дерева, мягкие ковры аляповатых цветов и золотые краны. Рабочие датских верфей подписали соглашения о секретности перед тем, как начали в 1981 году строить яхту. Так, иракский народ никогда не должен был узнать об экстравагантных вкусах своего лидера. В целом, яхта декорирована в полном соответствии с «дурным вкусом 80-х годов», пишет Газета.Ru.