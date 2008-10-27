Кушнареву воздвигли памятник рукотворный

На выходных в Харькове установили памятник бывшему губернатору области Евгению Кушнареву. Как сообщает местное издание Медиапорт, в церемонии открытия приняли участие только родственники и коллеги политика. Автором памятника стал харьковский скульптор Александр Ридный. По словам Ридного, семья покойного помогала ему достичь портретного сходства. Как сообщалось, Кушнарев получил огнестрельное ранение на охоте 16 января 2007 года и скончался днем позже в Изюмской больнице. Криминальное дело по факту гибели политика до сих пор не передано в суд.