Муж английской королевы считает туризм проституцией

Герцог Эдинбургский Филипп, 87-летний супруг королевы Великобритании, во время визита в Словению заявил, что Британия не нуждается больше в туристах, а сам туризм — это форма проституции. Так он отреагировал на предложение организовать информационную сеть в помощь туристам, высказанное профессором университета туризма Словении Майей Юрэн. «Туризм — лишь национальная проституция, — ответил на это герцог. — Нам больше не нужны туристы. Они губят города». Юрэн сознается — заявление повергло всех в шок. Филипп славится шокирующими комментариями, отмечает британское издание Daily Mail. Как-то во время визита в Китай неполиткорректный герцог предупредил британского студента: «Твои глаза станут узкими, если останешься здесь надолго». «Как вам удается выводить местных из запоя настолько, чтобы они успевали сдать на права?», — спрашивал он у инструктора по вождению в Шотландии и «Вы до сих пор метаете копья друг в друга?» — у коренных австралийцев. В пресс-службе королевы отказываются обсуждать любые высказывания герцога. Там всегда подчеркивали: туризм — важная статья доходов королевы.