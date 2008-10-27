Ким Чен Иру прооперировали мозг

Недавние слухи о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ир перенес инсульт, и его здоровье оставляет желать о себе лучшего, нашли еще одно подтверждение, пишет The Times. В распоряжении прессы оказалась видеозапись, на которой человек, который идентифицирован как старший сын Ким Чен Ира Ким Чен Нам, посещает хирургическую клинику в Париже. Через два дня хирург, имя которого не называется, прибыл в аэропорт Шарль де Голль на машине северокорейской миссии в ЮНЕСКО. Самолет отправлялся в Пекин, однако врач не опроверг предположение, что конечным пунктом назначения является Пхеньян, сообщает «Газета.ру». В связи с этим также возобновилось обсуждение Ким Чен Нама как возможного преемника своего отца на посту руководителя КНДР.