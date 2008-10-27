Российский олигарх Лебедев положил глаз на Украину

Национальная резервная корпорация (НРК) Александра Лебедева вступила в борьбу за шестой по величине банк Украины, Проминвестбанк (ПИБ). По словам представляющего интересы НРК председателя правления "Дочернего банка Сбербанка России" Вячеслава Юткина, корпорация уже зарезервировала средства на покупку ПИБ. "Я не знаю, сколько понадобится денег - 700 миллионов долларов или больше", - добавил Юткин. Напомним, 23 октября издание сообщило, что ПИБ продан украинскому "Дельта Банку". Тогда же должно было состояться подписание соглашения о продаже с совладельцем "Дельта Банка" Николаем Лагуном, однако этого не произошло. Ранее в числе претендентов на покупку ПИБ называлась российская "Альфа-Групп". В начале октября в ПИБ по инициативе Нацбанка Украины была введена временная администрация, и на полгода введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Это произошло после того, как вкладчики ПИБ начали массово выводить средства из банка. НРК объединяет около 100 компаний. Александру Лебедеву также принадлежит Национальный резервный банк (НРБ). 22 октября сообщалось, что НРБ покупает за "символическую" сумму банк "Российский капитал".