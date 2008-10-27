Обаму и Маккейна просят освободить Ходорковского

Бывший совладелец компании "ЮКОС" Леонид Невзлин обратился к кандидатам в президенты США Бараку Обаме и Джону Маккейну с просьбой поспособствовать освобождению российских политических заключенных. Письмо, отправленное Невзлиным кандидатам, приурочено к пятой годовщине ареста Михаила Ходорковского. "Я обращаюсь к вам, поскольку американские президенты всегда отстаивали права и свободы человека и, в частности, делали все возможное для освобождения из тюрем советских диссидентов и правозащитников", - цитирует "Газета.Ru" послание Обаме и Маккейну. Среди тех, кого будущий президент США должен, по мнению Невзлина, помочь освободить, перечислены Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Светлана Бахмина, Алексей Пичугин и Василий Алексанян. Сам Леонид Невзлин 1 августа 2008 года был заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию серии убийств и покушений на убийство. Он является гражданином не только России, но и Израиля, и проживает там с 2003 года.