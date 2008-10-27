Ющенко пришло письмо от Бога

Завершилось пешее путешествие в Киев жителя города Кузнецовска Олега Шинкаренко. Его целью, как говорит сам Шинкаренко, было донести Президенту Украины Виктору Ющенко «письмо от Бога». Путешествие началось 19 июля из города ровенских атомщиков Кузнецовска. В письме содержится призыв к согласию, всепрощению и политической мудрости. Как говорит Олег Шинкаренко, он имел «знамение от высших сил», чтобы донести эти идеи до руководителя государства. Это уже его третья попытка достучаться к Виктору Ющенко. В частности, во время второго путешествия, состоявшегося год назад, божественного почтальона на несколько дней поместили в психушку. Однако в этот раз его приняли. По словам Шинкаренко, в приемной Президента с ним учтиво разговаривали. Однако, как сказал Олег Шинкаренко, ему сообщили, что не знают, что делать с письмом, и, судя по словам путешественника, оно вряд ли попадет на стол Президенту.