Принц Гарри решил стать пилотом. В случае, если ему удастся пройти отбор в летную школу, Гарри приступит к тренировкам по управлению вертолетом в январе 2009 года. Отборочный этап продлится четыре недели. За это время принцу Гарри придется доказать, что он способен обучиться основам управления вертолетом. Сам курс обучения продлится 16 месяцев. По окончании тренировок Гарри сможет управлять одним из трех типов вертолетов: Gazelle, Lynx или Apache. Отметим, что отец Гарри принц Чарльз и дядя принц Эндрю ранее управляли военными вертолетами. Старший брат Гарри принц Уильям завершил курс обучения в летной школе в апреле 2008 года. Принц Гарри тайно воевал в Афганистане в конце 2007 - начале 2008 года. После того, как в феврале об этом стало известно журналистом, принца эвакуировали из Афганистана. По возвращению домой Гарри неоднократно заявлял о желании вернуться на войну.