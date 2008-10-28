Во Франции выйдет книга «Сборник игр Николя и Карлы»

После выпуска куклы вуду, изображающей Николя Саркози, продажу которой на французском рынке Президент Франции пытается запретить через суд, другое издательство Pascal Petiot Editions готовит к выпуску «Сборник игр Николя и Карлы» для «развлечений относительно перипетий президентской четы». Эта книга будет состоять из 48 страниц, и будет продаваться по цене 8,5 евро в книжных магазинах Франции, начиная с 6 ноября, сообщает «УНИАН». Некоторые из игр, представленных в книге (судоку, ребусы) упоминают о предыдущей жене Саркози Сесилии. Агентство также сообщает, что решение относительно возможного отзыва из продажи куклы вуду, изображающей Саркози, может быть одобрено уже в эту среду. А пока набор, содержащий куклу, 12 игл и учебник вуду «Николя Саркози», что продается с 9 октября, занимает первое место в продажах сайта, что специализируется на продаже товаров для развлечений: книг, музыки, кинофильмов и тому подобное.