Генерал Гелетей будет шиковать на машине за 650 тыс. грн.

С начала года органы власти, а также государственные и коммунальные предприятия потратили на покупку автомобилей 100 миллионов гривен. Пятая часть этих средств ушла на престижные внедорожники и представительские лимузины. По данным «Вестника государственных закупок», до конца года центральные власти, губернаторы и госкомпании планируют прикупить еще несколько десятков дорогих машин. Наиболее роскошную из них — Audi А8 4,2 Langversion quattro — ждут в Управлении государственной охраны, которым руководит генерал армии Валерий Гелетей. Уже до конца этой недели ведомство планирует провести тендер. По информации автодилеров, стоимость машины превышает 650 тысяч гривен. До конца октября запланирована покупка еще двух таких авто. Audi А6 Limousine приобретут в госпредприятии «НЭК «Укрэнерго». Цена этой машины в автосалонах достигает 450 тысяч гривен. Несколько скромнее планы у «Хмельницкоблэнерго». Энергетики решили купить Audi A6 3.2 FSI Quattro. Ее цена варьирует в пределах 300-400 тысяч гривен. Кроме того, популярностью у представителей власти и топ-менеджеров коммунальных и госкомпаний пользуется американский Lexus. В этом году госструктуры уже приобрели шесть машин этой марки. Среди счастливчиков числится Управление ГАИ в Черкасской области. Самую дорогую версию автомобиля — новинку этого года Lexus LX 570 — купили ОАО «Киевгаз» (территориальной общине Киева принадлежит около 30% акций этой компании — ред.) и Украинский госинститут по проектированию объектов дорожного хозяйства «Укргипродор». Стоимость внедорожника превышает 700 тысяч гривен. Также высоким спросом в государстве пользуется также Toyota Land Cruiser. С 2004 года и по сегодняшний день чиновниками либо предприятиями с государственной и коммунальной формами собственности куплено 15 таких авто. По данным «Вестника государственных закупок», стоимость приобретений в зависимости от модификации колебалась от 300 до 350 тысяч гривен. Были и исключения. В прошлом году Национальный депозитарий Украины (доля государства — более 70%. — Ред.) купил Toyota Land Cruiser 120 Prado за 827 тысяч гривен. Напоминаем, что 27 августа 2008 г. Кабинет министров распорядился ограничить максимальную стоимость новой автомашины украинского чиновника 60 тысячами гривен. Причем, ограничение распространяется на госслужащих всех рангов, включая министров. Выбор моделей по такой цене небольшой — можно купить базовую модель Daewoo Lanos (около 53 тыс. гривен) и продукцию ВАЗа. Раньше лимит в 60 тыс. гривен касался только чиновников обл- и райгосадминистраций. Губернаторы могли ездить на машинах за 300 тыс. гривен, а министры — за полмиллиона. По мнению экспертов, это решение вынудит чиновников дольше пользоваться ранее купленными комфортабельными автомобилями и не предпринимать попыток закупать новые.