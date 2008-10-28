Миллионер-американец вернулся из космоса на землю

В Казахстане приземлился космический корабль «Союз» с российскими космонавтами и американским туристом Ричардом Гэрриотом на борту. В казахстанской степи Гэрриота встречал его отец - бывший космонавт Оуэн Гэрриот. Космический турист восхищен полетом на Международную космическую станцию и российскими космонавтами. Экипаж 17−й экспедиции – Сергей Волков и Олег Кононенко пробыли на орбите почти 200 суток, а американец – 10 дней. Это стоило ему 30 миллионов долларов. Герриотт стал шестым космическим туристом. Первый «туристический» полет в космос был осуществлен в 2001 году.