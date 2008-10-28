Итальянской полиции подарили Lamborghini

Итальянская полиция теперь будет ездить на новой Lamborghini Gallardo LP560-4 Polizia. Этот автомобиль был недавно пожертвован ведомству во дворце Vinminale. С одной стороны, это хороший способ гарантировать порядок на дорогах Центральной и Южной Италии. С другой - большое количество людей захочет идти работать в полицию только ради того, чтобы быть ближе к новой Lаmborghini. LP560-4 Polizia пришел, чтобы сменить своего коллегу Gallardo, который служил в полиции Италии с 2004 г. и накатал 140 тыс. километров. Автомобиль имеет под капотом 560 л.с., а максимальная скорость составляет 324 кмчас. При виде этого «зверя» на дороге водители точно передумают нарушать скоростной режим. Это полностью функциональная полицейская машина с радиопередатчиком, сердечным дефибриллятором и другим оборудованием для обеспечения безопасности. Полицейская Gallardo снабжена современной бортовой видеоаппаратурой, названной системой видеодоказательства. Находящаяся внутри автомобиля камера связана с приемником GPS, который может передать изображение и информацию в самое близкое отделение полиции быстро и эффективно. Gallardo LP560-4 Polizia может использоваться для транспортировки медикаментов. Багажное отделение автомобиля оснащено холодильной камерой.