Екатерину ІІ покрасили

В Севастополе неизвестные облили желтой и синей краской памятник Екатерине ІІ. Коммунальные службы занимаются отмыванием краски с памятника. Председатель общественной организации „Украинская община Севастополя” Мирослав Мамчак сразу же выступил с заявлением, что этот акт вандализма - дело рук не его организации. «Мы делали заявление, что мы снесем эту скульптуру, но мы собирались это делать открыто. Однако, исходя из пожеланий жителей Севастополя, органов местной власти, мы отказались от этой идеи, потому что мы не хотели делать во время курортного сезона бучу в Севастополе” – сказал Мамчак. По мнению Мамчака „это провокация, совершенная и против украинской общины, и против Севастополя, и против мира и спокойствия в нашем городе”. Как отмечает proua.com, злоумышленники сначала пытались свергнуть памятник - на памятнике остались следы металлического троса, затем забрасывали его камнями. Убедившись в тщетности своих попыток, вандалы облили памятник желто-голубой краской. Напомним, памятник Екатерине ІІ был установлен в Севастополе в честь 225-летия города.