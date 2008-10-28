Обаму хотели убить

В США раскрыта попытка покушения на кандидата в президенты США Барака Обаму, сообщают американские СМИ со ссылкой на федеральные органы безопасности. Двое участников неонацистского движения – один из Теннесси, другой из Арканзаса – пытались организовать покушение на Обаму и застрелить еще 102 афроамериканцев Как стало известно из документов суда, обнародованных в городе Джексон (штат Теннеси), федеральные агенты нарушили планы ограбления магазина с оружием и нападение на афроамериканскую школу в штате Теннесси. По данным специального агента Джима Каванаха, работающего в Нашвилле (штата Теннеси), двое молодых людей планировали направить свой автомобиль в сторону Обамы, стреляя в него из окон. В ходе признательных показаний они заявили, что хотели надеть белые фраки и шляпы и были готовы к тому, что их убьют.