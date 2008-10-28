Ирина Хакамада советует экономить на норковых шубах

Не суетиться, ни в коем случае не переводить деньги в наличные и не покупать разную валюту советует украинцам Ирина Хакамада. В программе "Шустер Live" на телеканале "Україна" российская гостья сказала следующее: "Значит, совет: ни в коем случае не суетиться и не дёргаться, потому что в тяжёлой ситуации каждому человеку кажется, что он сейчас спасёт свои личные деньги, понесёт их из банков – и тогда будет всё хорошо. Но если это сделают все, тогда деньги превращаются в пыль. В результате кризис носит обвальный характер и жертвами становятся в том числе и те, которые вынесли их деньги из банков. Поэтому ни в коем случае не пытаться переводить деньги в кэш и запихивать в стеклянные банки и под матрасы. Второе, очень важное: не заниматься суетой покупки разной валюты. Потому что всё, что вы сегодня видите на экранах телевидения, – вот эти скачущие рейтинги национальных валют, доллары, евро, акции – не имеет уже никакого отношения к реальной экономике. Это спекулятивные игры. Они под силу только большим игрокам. Поэтому если у вас какие-то средства в гривнах, какие-то средства у вас в долларах, какие-то в евро – вот и оставьте всё как есть". Ирина Хакамада предлагает в условиях кризиса "пожить поэкономнее": " Вплоть до того, что, например, если у вас есть резина зимняя на машине… И по теории, вам можно её поменять. И вы собирались её поменять и потратить на это кучу денег. Но вообще она ещё может… Она не лысая. То есть это не катастрофа для вашей жизни. Можно не менять – вот и не меняйте. Вот вы жене пообещали купить норковую шубу на день рождения – ну подождите..."