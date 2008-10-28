Арестовали главного наркобарона Мексики

Поимка преступника напоминала голливудский боевик: Ареллано-Феликса, известного в криминальной среде под прозвищем Доктор, обложили в его же доме. «Доктор» как раз вернулся с американской границы, где контролировал переправку в США тонны кокаина. Завязалась перестрелка, полицейским пришлось вызвать подкрепление, в результате в спецоперации было задействовано более ста солдат. Когда дом наркобарона был практически изрешечен пулями, преступник сдался. Картель был семейным бизнесом Ареллано-Феликса, в последнее время он руководил им на пару с сестрой Эндиной. Зуб на него имели многие группировки – наркобарон всегда действовал жестко, и не раздумывая, устранял конкурентов. Ранее на протяжении многих лет синдикат возглавляли два брата задержанного: Рэймон и Бенджамин. Рэймона даже в преступной среде считали «беспредельщиком»: он никогда не шел на компромиссы и в конце концов был убит киллером из другой группировки. А Бенджамина поймали в Калифорнии, когда он должен был получить 100 килограммов кокаина, ввезенного контрабандой через границу. «Поколение братьев, сформировавших эту преступную организацию, уже истреблено», – с удовлетворением констатировали полицейские.