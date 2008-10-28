Чешский премьер бросается на людей

Премьер-министр Чехии Марек Тополанек продемонстрировал неожиданно бурный нрав. Свой гнев политик обрушил на фотографа местной газеты, который пытался запечатлеть М.Тополанека во время прогулки с маленьким сыном. Папарацци заглянул в коляску, в которой мирно спал годовалый Тополанек-младший. Тут премьерскому терпению пришел конец. Политик оттолкнул папарацци от коляски, причем сделал это так сильно, что фотограф ударился головой о стену. От комментариев в связи с этой историей Премьер отказался, - передает информационный канал "Вести".