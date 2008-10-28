Черновецкий продает элитные автомобили

Черновецкий выставит на аукцион элитные служебные автомобили Киевская мэрия собирается в ближайшее время провести аукцион по продаже элитных служебных автомобилей. Как сообщает муниципальная газета "Хрещатик", таким образом, власть Киева намерена сделать очередной шаг в рамках компании по борьбе с коррупцией и злоупотреблением служебным положением. По данным издания, на аукцион будут выставлены несколько автомобилей заместителей главы КГГА марки "Toyota Camry". Кроме того, желающие смогут приобрести такие раритетные автомобили как "Чайка", на которой ездил первый секретарь ЦК Компартии УССР с 1972 по 1989 годы Владимир Щербицкий. Средства от проведенного аукциона пойдут на выполнение социальных программ. Также газета отмечает, что городской голова Леонид Черновецкий "по всей видимости обяжет заместителей возобновить регулярные поездки на общественном транспорте и пользоваться исключительно личными автомобилями". Ранее мэр Киева Л.Черновецкий призвал чиновников отказаться от дорогостоящих служебных автомобилей с целью сокращения бюджетных расходов на управленческий аппарат.