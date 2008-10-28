Пикассо за $30 миллионов чуть не испортил аукцион"Sotheby’s"

Картина Пабло Пикассо "Арлекин" (1909 год), которая должна была быть выставлена на торги 3 ноября текущего года на "Sotheby’s", неожиданно отозвана с аукциона. Как пишет "The New York Times", главный ноябрьский лот, который аукционный дом оценил в более чем $30 миллионов, уже был включен в каталог, разосланный потенциальным покупателям. Картина была признана одним из самых дорогостоящих лотов в осеннем сезоне. Дэвид Норман (David Norman), сопредседатель "Sotheby’s", выступил в понедельник вечером от имени продавца, имя которого не разглашается, и заявил, что лот снят по "приватным причинам". Накануне ходили слухи, что работа будет снята с продажи по причине финансового кризиса и опасений, который окажет сильное влияние на цены на предметы искусства. "Арлекин" датирован 1909 годом. Картина написана в ранний кубистический период творчества Пабло Пикассо. Известно, что с конца 1940 года она находилась в коллекции художника Энрико Донати (Enrico Donati), который купил полотно примерно за $12 тыс. после визита в "Musеe d’Art Moderne" в Париже. Э.Донати умер в апреле 2008 года в Нью-Йорке. До недавнего времени картина не была известна широкой аудитории.