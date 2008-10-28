Ющенко из Турции полетел прямо в Донецк

Президент Виктор Ющенко отбыл из Турции в Донецк для участия в форуме «Украина-Польша», который проходит 28-29 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента. В Донецке Ющенко также примет участие в Международном инвестиционном саммите Донецкой области. Президент Польши Лех Качиньский также посетит Донецк 29 октября для участия в форуме «Украина-Польша». Ожидается, что по результатам форума будут разработаны принципы экономической политики правительств Украины и Польши, выявлены существующие проблемы и барьеры в контексте их практического решения в ближайшем будущем, определены перспективные направления дальнейшего расширения украино-польского сотрудничества на ближайшую и долгосрочную перспективы. Ющенко и Качиньский в ходе встречи обсудят двустороннее сотрудничество и подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.