Литвин в большом количестве на свалке (ФОТО)

28 октября 2008, 17:51

На свалке в Николаевской области обнаружены в большом количестве портреты Литвина (ФОТО) Обнаружилось это совершенно случайно - наши корреспонденты по дороге из Киева заехали в районный центр Врадиевка, для уточнения деталей по готовящемуся материалу, зашли на территорию районного управления сельского хозяйства - и просто остолбенели. В конце двора, возле туалета, на большой куче мусора вперемешку с водочными бутылками, обрывками пластиковых пакетов, обглоданными арбузными корками и прочим хламом валялись портреты Владимира Литвина - бывшего спикера Верховной Рады Украины и действующего лидера одноименного блока в нынешнем украинском парламенте. Портретов лежало несколько сотен, причем, судя по положению, выбрасывали их прямо в пачках. «За что Литвин попал в такую немилость во Врадиевке?» - задались вопросом наши корреспонденты. И очень скоро выяснилось, что начальник районного управления сельского хозяйства Петр Сергеевич Мочалко является одновременно и председателем Врадиевской районной организации Народной партии - то есть, партии Литвина. Не иначе, как у главы врадиевских «литвиновцев» остались запасы агитматериалов со времен каких-нибудь выборов и он решил, что лучшее ей применение - на свалке, аккурат рядышком с туалетом. Интересно было бы узнать: это у активистов Народной партии система, или так, частный случай? Может быть, в других районах Николаевской области члены партии Литвина поступают с портретами своего лидера более разнообразно? Используют, например, как подставку для сковородок, или там для растопки печки... Остается добавить, что главой областной организации Народной партии является ни кто иной, как сам губернатор Алексей Гаркуша. Это единственный во всей Украине глава облгосадминистрации - член партии Литвина, между прочим, четвертый номер в партийном списке на выборах 2007 года. Если уж во вверенной Гаркуше области с портретами его партийного босса поступают подобным образом, то что же творится в других регионах?

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