Путин вышел в открытый интернет

Пресс-служба правительства запустит подсайт премьер-министра в составе портала Белого дома. В начале следующего года ресурс премьера получит собственный веб-адрес. Один из вариантов - premier.gov.ru. Сейчас, зайдя на электронную страничку правительства РФ (government.ru), можно увидеть вкладку «председатель правительства», где есть биография премьера, стенограмма его выступлений и несколько фото. Источники в окружении премьера заверили, что новый сайт вовсе не будет напоминать о Путине-президенте - портал «зальют» информацией о новом главе правительства начиная с 7 мая. К созданию сайта пресс-служба премьера приступила в начале июля. В разработке портала, дизайнерского оформления, структурного наполнения, защите от возможных хакерских атак поучаствовали и государственные, и частные компании. Структурно и внешне ресурс отличается от kremlin.ru. На страничке расположился полный архив выступлений на президиумах правительства, заявлений в ходе рабочих поездок и разного рода приветственные речи и вступительные слова. Значительно увеличилось число аудио- и видеозаписей, появилась полноценная фотолента. Главным ноу-хау станет time-line - прокручивая горизонтальную ленту, каждый сможет увидеть, как и где премьер исполняет свои обязанности. Какие регионы и государства Владимир Путин посетил, а куда собирается нагрянуть с визитом или рабочей поездкой - за всем этим отныне будет наблюдать общественность. «Слежку» за премьером упростит специальная интерактивная карта, которая в прямом смысле слова высветит те географические места, где премьер уже побывал, а где его еще ждут. До появления отдельного путинского сайта узнавать о жизни председателя правительства и общаться с ним можно через сайт Белого дома. Последний тоже подвергнется модернизации и дизайнерскому переоформлению.