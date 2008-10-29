Украинские олигархи беднеют

Украинские олигархи уже понесли ощутимые потери из-за кризиса на фондовых рынках. По данным «Капитал Таймс, Велес-Капитал», список удешевления активов украинских базнесменов выглядит таким образом: Ринат Ахметов – капитализация компаний, котирующихся на биржах на январь 2008 – 68,1 млн грн. Потери к концу октября – 70%; ПРИВАТ – капитализация компаний, котирующихся на биржах на январь 2008 – 26,3 млн грн. Потери к концу октября – 66%; Константин Жеваго – капитализация компаний, котирующихся на биржах на январь – 2008 14 млн грн. Потери к концу октября – 80%; Виктор Пинчук – капитализация компаний, котирующихся на биржах на январь 2008 – 12,7 млн грн. Потери к концу октября – 69%; Александр Ярославский – капитализация компаний, котирующихся на биржах на январь 2008 – 12,3 млн грн. Потери к концу октября – 73%; Дмитрий Фирташ – капитализация компаний, котирующихся на биржах на январь 2008 – 0,4 млн грн. Потери к концу октября – 18%; Владимир Бойко – капитализация компаний, котирующихся на биржах на январь 2008 – 21,0 млн грн. Потери к концу октября – 82%; Виктор Нусенкис – капитализация компаний, котирующихся на биржах на январь 2008 – 24,2 млн грн. Потери к концу октября – 80%. По данным компании «Аврора-Капитал», состояние олигархов уменьшалось еще быстрее, сообщает «Корреспондент». Ахметов: на начало года, его состояние составляло $29 млрд. На сегодня оно уменшилось до $11 млрд. Жеваго: на начало года его состояние составляло $3.8 млрд. На сегодня оно уменшилось до $0.9 млрд. Пинчук: на начало года его состояние составляло $7 млрд. На сегодня оно уменьшилось до $3 млрд. ИСД (Тарута, Гайдук): на начало года его состояние составляло $7.2 млрд. На сегодня оно уменьшилось до $1.2 млрд. Приват (Боголюбов, Мартынов, Коломойский): на начало года, его состояние составляло $13.8 млрд. На сегодня оно уменшьилось до $7 млрд. Как сообщили в компании «Капитал Таймс», 17 октября за один день котировки акций коксохимической отрасли упали на 16%. Кризис металлургии в первую очереди отражается именно на этом секторе. Цены бид Авдеевского коксохимического завода (AVDK) упали с 4,1 до 3,25 грн., Ясиновского коксохимического завода (YASK) – с 0,54 до 0,4 грн. Первый завод входит в группу «Метинвест», второй – Концерн «Энерго». На металлургических предприятиях обеих групп («Азовсталь» и Донецкий металлургический завод соответственно) за последнее время произошло резкое снижение объемов производства. Банковский сектор только за вчерашний день потерял 13,27%. Принятие решения МВФ о предоставлении кредита Украине на два года не способствовало оптимизму участников фондового рынка. Основным условием для выделения средств является принятие Верховной Радой пакета антикризисных мер.