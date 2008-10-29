Мэр Львова четвертый раз стал папой

Жена Андрея Садового Катерина родила четвертого сына. Малыш появился на свет 27 октября в обычном львовском роддоме. Маленький богатырь весит 3 килограмма 900 граммов, его рост - 54 сантиметра. Кроху назвали Иосифом. Имя, к слову, придумала мама. Как и старшим сыновьям - Ивану (6 лет), Тадею (4 года) и Михаилу (2 года). Ведь в семье Садовых с этим все давно продумано: мальчикам имя дает мама, а девочкам - папа. 40-летний многодетный папа просто светится от счастья. Он радостно рассказывал, что они с женой знали о мальчике почти с первых дней беременности. - Когда у нас уже были Иванко, Тадейко и мы ожидали Михайлика, врач-гинеколог сказал, что девочка у нас будет пятой. Так что, узнав о беременности жены, я подсознательно стал готовиться к рождению сына, - улыбается Андрей Садовый. - На кого похож малыш? - На самого себя! Я его видел сразу после рождения - меня пустили в палату, как только Иосиф появился на свет. Потом - через несколько часов. И он каждый раз меняется! Старшие братья уже ждут не дождутся, когда маму с малышом выпишут. Сейчас семейство Садовых живет в трехкомнатной квартире, которую купили еще до рождения первенца. Вместе с бабушкой их там уже семеро. В роддоме нам сказали, что задерживать VIP-маму не станут. Ведь роды прошли нормально, сейчас и Катерина, и новорожденный чувствуют себя хорошо. У маленького Иосифа отменный аппетит, а его мама пьет зеленый чай с молоком, чтобы своего молочка больше становилось