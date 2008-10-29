Топ-13 самых богатых мертвецов по версии "Forbes"

Авторитетный журнал "Forbes" в преддверии Хэллоуина обнародовал список 13 самых богатых мертвецов, заработавших за год жизни $194. Как пишет издание, король рок-н-ролла Элвис Пресли и после смерти продолжает зарабатывать больше живых "звезд" - он вновь возглавил рейтинг самых высоких посмертных доходов знаменитостей. За прошедший год наследники Э.Пресли получили $52 миллиона. Для сравнения, живая Мадонна заработала всего $40 миллионов. Художник-создатель знаменитого пса Снупи Чарльз Шульц "подарил" своим близким в прошлом году $33 миллиона. Загадочно ушедший из жизни австралийский актер Хит Леджер, сыграв роль антигероя в блокбастере "Темный рыцарь", добавил к своему состоянию $20 миллионов. Доход гениального Альберта Эйнштейна оказался на $2 миллиона скромнее, чем у "звезды" Голливуда - по итогам 2007 года он "получил" $18 миллионов. Гонорары от посмертных продаж дисков культового музыканта Джона Леннона и работ отца поп-арта Энди Уорхолла составили соответственно $9 и $8 миллионов. Напомним, в ночь с 31 октября на 1 ноября весь мир празднует старинный кельтский праздник - Хэллоуин (название "Halloween" произошло от выражения "All Hallow’s Eve", которое расшифровывается как "All Hallowed Souls Eve" - Месса всех святых), известный также как канун Дня всех святых. Родившийся еще в языческие времена в рамках культа предков и погребального культа, Хэллоуин как никакой другой праздник богат традициями, рассчитанными на то, чтобы умилостивить души усопших и "убедить" их не причинять зла живым.