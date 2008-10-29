Ющенко вручил монету Варфоломею

Вчерав Стамбуле Президента Украины Виктора Ющенко провел встречу с Варфоломеем І. Ющенко привез Патриарху юбилейную серебряную монету и плакетку, которые Национальный Банк Украиныотчеканил по случаю визита в Украину Вселенского Патриархаво время празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси. «Эта монета и плакетка увековечили память о визите Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея І в Украину в июле этого года и его участии в праздновании 1020-летия Крещения Киевской Руси»,- сказал Президент Украины во время презентации. «Монета и плакетка, которые мы сегодня представляем, отображают нашу веру и надежду, нашу преданность Церкви-Матери»,- пояснил Виктор Ющенко. Выпуск памятной монеты Варфоломей І назвал исключительным жестом, который «отчеканил этот визитна страницах истории».Патриарх посчитал неслучайным то, что презентация состоялась в церкви Святого Георгия, которая несколько дней назад принимала глав православных церквей со всего мира, принимавших участие во внеочередном Синаксисе. Во время презентации Варфоломею Ібыл вручен первый экземпляр юбилейноймонеты.