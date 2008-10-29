Из Украины сбежал крупнейший инвестор Европы

Крупнейший в Европе девелопер и оператор торговых центров немецкая ECE Projektmanagement отложила планы по развитию проектов в Украине и уволила практически весь персонал своего подразделения "ECE-Украина". Компания, обещавшая инвестировать в Украину около 300-400 млн евро, объясняет это страхом вкладывать средства в страну с неблагоприятным инвестиционным климатом. Ранее по этой же причине проекты заморозила австрийская Sparkassen Immobilien, входящая в Erste Group. О массовом увольнении сотрудников украинского офиса ECE Projektmanagement сообщили в нескольких консалтинговых компаниях. В "ECE-Украина" эту информацию подтвердили, но детали уточнять отказались. Пресс-секретарь материнской компании Роберт Хэгелен сказал, что "ECE-Украина" ликвидирована не будет, но компания замораживает все переговоры по украинским проектам и увольняет штат (около 30-40 человек). Офис будет закрыт в декабре, при этом в Украине останутся два-три сотрудника ECE, которые будут следить за ситуацией на рынке. Einkaufs-Center-Entwicklung Projektmanagement GmbH&Co. KG была основана в 1965 году в Германии Вернером Отто. Является крупнейшей девелоперской компанией полного цикла в Европе, в ее управлении находится 97 торговых центров общей торговой площадью 3 млн кв. м, еще 25 – на стадии строительства. Управляет 54 офисными объектами площадью 1,02 млн кв. м, еще 25 строятся. Годовой оборот торговых центров – 12 млрд евро.