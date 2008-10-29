Принц Гарри пересядет на вертолет

Принц Гарри пойдет по стопам брата Уильяма и тоже научится пилотировать вертолет. В ноябре Гарри приступит к интенсивным курсам, чтобы затем присоединиться к Королевским ВВС. По словам представительства королевской семьи, Гарри уже прошел кое-какие тесты. Однако в отличие от Уильяма, которые собирается работать спасателем, Гарри хочет служить на военных вертолетах, участвующих в боевых действиях. Ну, кто бы сомневался в боевом духе принца, рвущегося в Афганистан! Принц пройдет тренировочные курсы на вертолетах "Газель", "Линкс" и "Апач" - на все это уйдет два года. Ну, а пока что обе королевские особы продолжают свой благотворительный мотокросс по Африке с целью собрать денег для нуждающихся детей.