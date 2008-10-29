Ахметов и Жеваго в десятке самых богатых политиков мира

Газета The Times составила десятку самых богатых политиков мира. В нее вошли два депутата Верховной Рады — «регионал» Ринат Ахметов и «бютовец» Константин Жеваго. Самым богатым политиком мира стал Сулейман Керимов — член Совета Российской Федерации от Республики Дагестан. Его состояние оценивается в 17,5 миллиарда долларов. Основные активы Керимова — акции «Газпрома», Сбербанка, Московской городской телефонной сети, «Полиметалла» (добыча серебра и золота) и т. д. В тройку политиков-предпринимателей вошли мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и мэр Корбей-Эссона (пригорода Парижа) Серж Дассо. В активах Блумберга — телеканалы, радиостанции и всемирно известная сеть финансовых новостей «Блумберг-Ньюс». Семье Дассо принадлежит крупный авиаконцерн Dassault Aviation. Среди украинских политиков самую высокую (шестую) строчку занял Ринат Ахметов — владелец группы «СКМ». Состояние донецкого бизнесмена западные СМИ оценили в 7,3 миллиарда долларов. Совладелец группы «Финансы и Кредит» Константин Жеваго занял девятую позицию, став самым молодым в списке политиков-миллиардеров. Его активы The Times оценила в 3,4 миллиарда долларов. Представителей России в рейтинге трое. Кроме Сулеймана Керимова, в список вошли помощник министра здравоохранения и социального развития России Андрей Молчанов и сенатор Госдумы Глеб Фетисов заняли 7-е и 8-е места. Молчанов — акционер компании «Ленстройреконструкция», которая занимается строительством и реконструкцией элитных зданий.