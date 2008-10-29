Плющ рассказал о литературных предпочтениях Тимошенко

Экс-спикер ВР Иван Плющ, назвал Тимошенко «пружиной» и «сжатой спиралью», человеком, который никогда не дает себе расслабиться. «Это человек, который не дает себе расслабиться никогда. Ни при каких обстоятельствах. Она – пружина, она – спираль сжатая. И вы знаете, за все 10 лет, что я ее знаю, она постоянно работает над собой. Постоянно. Она не позволяет себе расслабиться», - отметил политик. Что же касается круга чтения премьера, Плющ считает, что Тимошенко читает автора Сэмюэля Хантингтона, который несопоставим с нашей действительностью. «Хочет она того или нет, нужно читать Маркса и Ленина. Вот если б Юля прочитала «Развитие капитализма в России» - первую работу Ленина, которую он писал 10 лет, начиная с 1883-го, с четырнадцати лет, - она б тогда поняла Ленина и поняла б аграрный сектор России и сегодняшний большой удельный вес в Украине», - говорит он. В то же время, депутат заметил, что «Юля – очень способный ученик, очень толковый политик». По его словам, «Юля достаточно подготовлена, я ж вам сказал столько хорошего. У Юли прекрасное образование, прекрасные способности». «А вот другое дело, почему у Юли популизм и желание быть на Олимпе власти «затьмарює її здравий розсудок», - отметил Плющ.