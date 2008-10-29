О том, как Рудьковский ударился головой об березу

"Регионал" Нестор Шуфрич подверг резкой критике заявление социалиста Николая Рудьковского о необходимости ликвидации автономии Крыма в будущем. "Если Рудьковский предложил отменить автономию Крыма, то он просто ударился головой в березу. Если Рудьковский такое сказал, то я передам ему лично как депутат Верховного Совета Крыма. Если Николай заявил против автономии Крыма, то пусть он лучше больше занимается собой и не будоражит людей. Я воспринимаю эту идею как маразм заблудившегося и темного человека. Я сейчас сразу позвоню Коле и скажу, что думаю по этому поводу", - заявил Шуфрич, после чего действительно набрал в присутствии журналистов телефон Рудьковского. Примечательно, что в телефонной беседе Рудьковский принялся отрицать свое заявление относительно необходимости отмены автономии и заверил Шуфрича, что этого он не говорил. Напомним, что ранее бывший соратник Рудьковского по партии Василий Волга также резко раскритиковал его за высказывание по Крыму. "Рудьковский действительно заявил о том, что необходимо ликвидировать автономию Крыма и объяснять крымчанам, что им в этом случае будет жить лучше и веселей. Но когда я его потом спросил, это позиция партии или его личная, он тут же замахал руками, что личная, а не позиция Соцпартии. Относиться, я думаю, к этому так и нужно. Что один из лидеров Соцпартии Украины сделал заявление. Это, конечно, негатив. Это, без сомнения, уничтожит и так не существующий в Крыму рейтинг Социалистической партии. Это глубоко ошибочно, это продолжение линии на унитаризацию государства. Это, в общем-то, идиотизм", - сказал Волга.