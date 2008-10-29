Авторшу книг о миллионерах оштрафовали на $1 миллион

30-летняя российская модель и писательница Елена Ленина нарушила эксклюзивный рекламный договор с французской компанией белья. Женщина должна была появляться на людях лишь в одежде этой марки. Но поехала отдохнуть на пляж Нуса Дуа на острове Бали в Индонезии и с фотографом Александром Коробовым провела фотосессию. — Из-за ее эротичности показать все фото не смогу — лишь одну карточку, — пишет Ленина в своем интернет-дневнике. Французы увидели фото в Интернете. Они подали в Лионский суд иск на $1 млн и выиграли. Елена Ленина не имела права фотографироваться без одежды. Откровенную фотосессию осудил муфти й Индонезии. В его стране женщинам запрещено выходить обнаженными в общественные места. Раньше за это карали ударами палки и запирали в тесной комнате. Елена Ленина уже несколько лет живет в Париже с матерью. Воспитывает сына, которого родила от своего одногруппника. Журнал ”Пари-Матч” назвал женщину самой известной россиянкой во Франции.