Английский премьер заработал $19 миллионов за год

Тони Блер стал самым дорогим общественным оратором в мире. Его заработок превысил 12 миллионов фунтов стерлингов, с того времени как он оставил Даунинг стрит. Прежний премъер-министр путешествует миром, провозглашая речи, за каждую из которых длительностью 90 минут может требовать до 157.000 фунтов стерлингов (250.000 долларов). Он работает исключительно через авторитетное Бюро вашингтонских спикеров. Блер заработал 4.6 миллионов фунтов стерлингов на своих мемуарах, около 2 миллионов фунтов стерлингов на историях о его роли в деятельности инвестиционного банка JP Morgan, 500.000 фунтов стерлингов на Финансовых услугах Цюриха, а также 84.000 фунтов стерлингов, денег налогоплательщиков, руководя собственным офисом. Кроме того получает годовую пенсию в размере 63.468 фунтов стерлингов. "Он заработал больше денег на речах, чем Билл Клинтон, прежний президент Соединенных Штатов, за первый год после офиса", - сообщает The Times. Газета отмечает, что в Организации Объединенных наций существуют опасения, что сосредоточенность Блера на коммерческих интересах может поставить под угрозу его неоплачиваемую работу дипломата на Среднем Востоке. На Тоне Блера такой безумный спрос, что существует список заказов на следующие два года от клиентов готовых платить 157.000 фунтов стерлингов (250.000 долларов) за типичную речь длительностью 90 минут, сообщает Telegraph.