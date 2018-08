Усама бен Ладен пишет мемуары

Он работает над книгой под названием Nidal ("Борьба"), сообщает газета The Christian Science Monitor со ссылкой на ряд интернет-изданий и газет. Книга пишется на арабском языке при содействии молодого журналиста ближневосточного происхождения, который также переведет ее на английский язык. Итальянский новостной сайт AKI и The Press Trust of India отмечают, что эта книга будет "реакцией на негативную пропаганду и нехватку информации" об "Аль-Каиде", в ней будут представлены новые подробности о терактах 11 сентября в США, а также будут рассматриваться "зверства, совершенные Западом против мусульман, и то, как крестоносцы навредили развитию мира". Кроме того, бен Ладен возлагает ответственность за нынешний финансовый кризис на Соединенные Штаты. Впервые информация о книге появилась с подачи анонимных источников в пакистанской прессе, однако, как подчеркивается в американском издании Publishers Marketplace, "эти сообщения пока не подтвердил ни один сайт и ни один человек, считающийся близким бен Ладену". Ранее в США выходила книга, автором которой тоже, по сути, был бен Ладен. Американское издательство Verso три года назад выпустило собрание высказываний Усамы бен Ладена.