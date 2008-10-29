Английский завтрак круче английской королевы

Великобританию Великобританией делает традиционный горячий английский завтрак - так, по данным недавнего опроса, считает большинство жителей Соединенного Королевства. Результаты исследования опубликованы в среду в британской печати. На вторую позицию в качестве символа Великобритании вышла королевская семья. На третьем месте - английский паб с его непременной составляющей - пивом. Четвертое место в качестве национального отличия Великобритании занял особый английский юмор, всю глубину которого не дано оценить другим народам Земли. Замыкают первую пятерку региональные диалекты английского языка, которые, в отличие от юмора, уже не понимает значительная часть самих британцев. Полный английский завтрак называют еще поджаркой, так как именно жареные яйцо, бекон, сосиски, грибы и помидоры являются ключевыми составляющими этого блюда. Многие считают, что поджаренный хрустящий бекон высокого качества является "гвоздем программы" завтрака, который подается исключительно с чаем. Британские шотландцы и ирландцы, разумеется, называют свои завтраки шотландским и ирландским, однако, по крайней мере на вкус иностранца, различия в подходе к традиционной утренней трапезе на Британских островах несущественны. По мнению многих иностранцев, такой завтрак - настоящее испытание для желудка. Он им кажется слишком сытным для утреннего часа и слишком жирным для печени. А о вегетарианцах и говорить не приходится.