На листовках Обамы напечатали номер секса по телефону

Отделение Демократической партии США Мичигана разослало избирателям предвыборные инструкции Барака Обамы, на которых по ошибке был напечатан номер службы "секс по телефону" вместо номера "горячей линии" местного отделения партии. Как сообщает во вторник, 28 октября, Fox News, рекламные листовки, на которых был изображен кандидат в президенты США от демократов Барак Обама, содержали инструкцию по заочному голосованию. К ним также прилагалось два экземпляра заявления на участие в заочном голосовании. Пресс-секретарь мичиганского отделения Демократической партии Лиз Керр принесла извинения в связи с опечаткой. По неизвестной причине в номере были перепутаны две цифры. Напомним, по данным нового опроса Reuters совместно с C-SPAN и Zogby, опубликованных во вторник, 28 октября, за неделю до выборов разрыв между Обамой и Маккейном составляет 4% в пользу демократа.