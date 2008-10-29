Молдавский ди-джей получил в наследство миллиард евро

Теперь только об этом и судачат на всех перекрестках городка Комрат, столицы автономии Гагауз Ери в составе Молдовы. Лишь об этом разговоры в кафе и барах, в курилках госучреждений и на домашних кухнях. Местный 31-летний житель Сергей Судев, работающий ди-джеем на местной радиостанции, получил 950 миллионов евро в наследство от немецкого дядюшки, причем троюродного. Почти миллиард! Столько же, сколько годовой бюджет всей Молдавии. Про казну гагаузской автономии вообще скромно помолчим... Что входит в наследство 950 миллионов евро акции немецкого банка (контрольный пакет) депозиты недвижимость в Германии, Италии и Франции драгоценности 25-тысячный городок сошел с ума. Незнакомые люди толпами ходят за Сергеем и норовят дотронуться: вот он, золотой мальчик! Незамужние барышни и бальзаковские дамы в репродуктивном возрасте грезят о встрече с ним. Даже на последнем совещании в столичной мэрии обсуждали: что же все-таки делать с такими деньжищами? Сергея на заседание не пригласили. И в самом деле: что он может понимать в бюджетном и инвестиционном процессах?!