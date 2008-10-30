Президент Венесуэлы придумал собственный доллар

Уго Чавес в связи с мировым финансовым кризисом предложил лидерам стран Южной Америки создать региональную валюту «сукре». «Сейчас наступил тот момент, когда нам следует иметь свою валюту. Почему бы нам не создать региональную валюту и, если Эквадор не будет против, не назвать ее «сукре»?», - заявил Чавес на пресс-конференции после встречи с президентом Эквадора Рафаэлем Корреа. Антонио Сукре был одним из лидеров войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке в 1810-1926 годах. В честь Сукре назван город на юге Боливии, штат на северо-востоке Венесуэлы и денежная единица в Эквадоре. По мнению лидера Венесуэлы, такая мера позволит «консолидировать региональные механизмы перед лицом мирового финансового кризиса». Чавес считает, что нынешний кризис является «симптомом распада капиталистической системы». «Латинская Америка не должна зависеть от американского доллара, а также от экономики США», - подчеркнул Чавес. – «Вот почему мы на протяжении последнего десятилетия настойчиво предлагаем создать Южноамериканский банк, который призван стать инструментом защиты региона от внешних экономических потрясений». В июле этого года президент Чавес во время своего визита в Москву предложил сделать российский рубль мировой валютой. Президент Венесуэлы считает, что для этого есть все условия. В частности, Россия сможет это обеспечить своим экономическим ростом и золотовалютными запасами.